بنك الملابس ينهي فعالية الصالة المتنقلة في الرويشد

وبحسب بيان للبنك اليوم السبت، استهدفت الصالة الأسر المستفيدة من مختلف مناطق اللواء، حيث أتاحت لهم اختيار احتياجاتهم من الملابس ضمن صالة منظمة توفر تجربة تسوق مجانية تراعي احتياجات الأسر المختلفة وتحفظ كرامة المستفيدين.
وبين البنك أن الصالة، تمكنت على مدار يومين، من خدمة 300 أسرة، بلغ عدد أفرادها 1541 مستفيدا، فيما وصل إجمالي القطع الموزعة إلى 8305 قطع ملابس.
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