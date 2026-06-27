بنك الملابس ينهي فعالية الصالة المتنقلة في الرويشد

الوكيل الإخباري- أنهى بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية فعاليات الصالة المتنقلة التي أقيمت في لواء الرويشد بمحافظة المفرق وذلك ضمن برنامج "ديرتنا"، وبالتعاون مع جمعية سيدات الرويشد وصندوق المعونة الوطنية.

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وبحسب بيان للبنك اليوم السبت، استهدفت الصالة الأسر المستفيدة من مختلف مناطق اللواء، حيث أتاحت لهم اختيار احتياجاتهم من الملابس ضمن صالة منظمة توفر تجربة تسوق مجانية تراعي احتياجات الأسر المختلفة وتحفظ كرامة المستفيدين.