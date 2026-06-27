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بنك الملابس ينهي فعالية الصالة المتنقلة في الرويشد

بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا
بنك الملابس الخيري
 
السبت، 27-06-2026 06:07 م

الوكيل الإخباري-   أنهى بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية فعاليات الصالة المتنقلة التي أقيمت في لواء الرويشد بمحافظة المفرق وذلك ضمن برنامج "ديرتنا"، وبالتعاون مع جمعية سيدات الرويشد وصندوق المعونة الوطنية.

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وبحسب بيان للبنك اليوم السبت، استهدفت الصالة الأسر المستفيدة من مختلف مناطق اللواء، حيث أتاحت لهم اختيار احتياجاتهم من الملابس ضمن صالة منظمة توفر تجربة تسوق مجانية تراعي احتياجات الأسر المختلفة وتحفظ كرامة المستفيدين.


وبين البنك أن الصالة، تمكنت على مدار يومين، من خدمة 300 أسرة، بلغ عدد أفرادها 1541 مستفيدا، فيما وصل إجمالي القطع الموزعة إلى 8305 قطع ملابس.

 
 


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