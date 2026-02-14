السبت 2026-02-14 05:03 م

بنك ملابس خيري لدعم الأسر المحتاجة بالطفيلة
 
السبت، 14-02-2026 02:14 م
الوكيل الإخباري-   افتتحت جمعية فرسان الطفيلة الخيرية في محافظة الطفيلة بنك الملابس الخيري، ضمن سلسلة مبادراتها الرامية إلى مساندة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وتوفير احتياجاتها الأساسية من الملابس.اضافة اعلان


وقالت رئيسة الجمعية إيمان العوران، في بيان اليوم السبت، إن إطلاق بنك الملابس يأتي في إطار خطة الجمعية لتعزيز مظلة الحماية والتنمية الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت أن البنك سيستقبل المستفيدين لمدة 4 أيام في قاعة الجمعية، بمشاركة عدد من المتطوعين.

وبينت أن البنك يوفر تشكيلة متنوعة من الملابس، بما يسهم في إدخال الدفء والبهجة إلى بيوت الأسر المستفيدة بروح من المحبة والتكافل.

وأكدت العوران أن هذه المبادرة تجسد قيم التعاون والتضامن بين أبناء المجتمع المحلي، انطلاقاً من إيمان الجمعية بأن قيمة العطاء تكمن في أثره الإنساني الطيب، مشيرة إلى مواصلة الجمعية تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأكثر حاجة في مختلف مناطق المحافظة.

ويستقبل بنك الملابس الخيري المواطنين في مقره بمنطقة "واد زيد"، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.
 
 


