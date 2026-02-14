بنك ملابس خيري لدعم الأسر المحتاجة بالطفيلة

وقالت رئيسة الجمعية إيمان العوران، في بيان اليوم السبت، إن إطلاق بنك الملابس يأتي في إطار خطة الجمعية لتعزيز مظلة الحماية والتنمية الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضافت أن البنك سيستقبل المستفيدين لمدة 4 أيام في قاعة الجمعية، بمشاركة عدد من المتطوعين.
وبينت أن البنك يوفر تشكيلة متنوعة من الملابس، بما يسهم في إدخال الدفء والبهجة إلى بيوت الأسر المستفيدة بروح من المحبة والتكافل.
وأكدت العوران أن هذه المبادرة تجسد قيم التعاون والتضامن بين أبناء المجتمع المحلي، انطلاقاً من إيمان الجمعية بأن قيمة العطاء تكمن في أثره الإنساني الطيب، مشيرة إلى مواصلة الجمعية تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأكثر حاجة في مختلف مناطق المحافظة.
ويستقبل بنك الملابس الخيري المواطنين في مقره بمنطقة "واد زيد"، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.
