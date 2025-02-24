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بني مصطفى: التنمية الاجتماعية مستمرة بدعم جهود الجمعيات الخيرية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
الإثنين، 24-02-2025 12:57 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الوزارة مستمرة في دعم جهود قطاع الجمعيات، في تلمس واقع الأسر المحتاجة ومساعدتها.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايتها الحفل السنوي الذي نظمته جمعية الغراء الخيرية، مساء الأحد، بحضور الداعية محمد راتب النابلسي، وأعضاء الهيئة العامة للجمعية.

وأشادت بني مصطفى، خلال الفعالية بخدمات الجمعية الجليلة للفئات المستهدفة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به القطاع التطوعي، كقطاع رديف للوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال دعمها للجمعيات إلى تمكينها من النهوض ببرامجها وتحقيق أهدافها، بما ينعكس على ما تقدمه للمجتمعات المحلية.

من جهته، أكد رئيس الجمعية حسان الصفدي، أهمية دور الجمعيات الخيرية في الوصول إلى الفئات المستهدفة، مشيداً بدعم الوزارة للقطاع الاجتماعي التطوعي، وكذلك الشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
 
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