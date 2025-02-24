بني مصطفى: التنمية الاجتماعية مستمرة بدعم جهود الجمعيات الخيرية

جاء ذلك خلال رعايتها الحفل السنوي الذي نظمته جمعية الغراء الخيرية، مساء الأحد، بحضور الداعية محمد راتب النابلسي، وأعضاء الهيئة العامة للجمعية.
وأشادت بني مصطفى، خلال الفعالية بخدمات الجمعية الجليلة للفئات المستهدفة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به القطاع التطوعي، كقطاع رديف للوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال دعمها للجمعيات إلى تمكينها من النهوض ببرامجها وتحقيق أهدافها، بما ينعكس على ما تقدمه للمجتمعات المحلية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية حسان الصفدي، أهمية دور الجمعيات الخيرية في الوصول إلى الفئات المستهدفة، مشيداً بدعم الوزارة للقطاع الاجتماعي التطوعي، وكذلك الشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
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