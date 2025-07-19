‏بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل

وتجولت بني مصطفى في مرافق المركز، إطلعت خلالها على واقع الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من خدمات المركز.
وأكدت على أهمية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، موعزة لكادر المركز بضرورة بذل المزيد من الجهود لخدمة منتفعات المركز من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ البرامج الموجهة إليهن وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز قدراتهن وتمكينهن ودمجهن في بيئاتهن الاجتماعية.
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