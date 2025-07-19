‏بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل

05:36 م

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الوكيل الإخباري- ‏تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مركز الظليل للرعاية والتأهيل، خلال زيارة مفاجئة لها إلى المركز، اليوم السبت، في إطار زياراتها التفقدية المستمرة لدور الرعاية التابعة للوزارة. اضافة اعلان



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‏وتجولت بني مصطفى في مرافق المركز، إطلعت خلالها على واقع الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من خدمات المركز.

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‏وأكدت على أهمية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، موعزة لكادر المركز بضرورة بذل المزيد من الجهود لخدمة منتفعات المركز من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ البرامج الموجهة إليهن وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز قدراتهن وتمكينهن ودمجهن في بيئاتهن الاجتماعية.