 
الخميس 2024-08-22 08:42 م
 

 

بني مصطفى : دعم نقدي لـ 250 ألف أسرة اردنية

نقود
نقود
الخميس، 22-08-2024 08:17 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزيرة التنمية الاجتماعي وفاء بني مصطفى، أنّ عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من صندوق المعونة الوطنية سيرتفع في 2024 - 2025 إلى 250 ألف أسرة.اضافة اعلان


وقالت بني مصطفى اليوم الخميس خلال لقائها رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى الفريق المتقاعد غازي الطيب وأعضاء اللجنة، بحضور مسؤولين في الوزارة إنّ عدد الاسر حاليًا هو 220 ألف أسرة مستفيدة.

وأضافت أنّ الوزارة تعمل على التمكين الإقتصادي للأسر، ونقلها من الاعتماد على تلقي المساعدات إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، من خلال ما يتيحه الصندوق من برامج تدريبية، تشجع أفراد الأسر المستفيدة على إنشاء مشاريعهم الانتاجية.

وأشادت بالدور الكبير للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، واعتزازها بما قدموه للوطن من انجازات، ومن بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن، مستشهدة بفخر واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بكافة منتسبي ومتقاعدي قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز ما تضمنته محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحديداً محوري كرامة وتمكين، والانجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية من تنفيذ الاستراتيجية على صعيدي المساعدات والخدمات الاجتماعية، والتوجيهات الملكية السامية بربطها بمسارات التحديث والسياسي والاقتصادي والاداري.

وتناولت بني مصطفى عدداً من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في قطاعات الأيتام وفاقدي السند الأسري، والأشخاص ذوي الإعاقة وجهود الوزارة وكبار السن، ومكافحة التسول، وأتمته الخدمات الالكترونية للوزارة.
gnews

أحدث الأخبار

نقود

أخبار محلية بني مصطفى : دعم نقدي لـ 250 ألف أسرة اردنية

مرغليت موزيس

فلسطين أسيرة أفرج عنها من غزة ترفض لقاء نتنياهو

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي بعد انخفاض كبير بأسعار الذهب بالأردن..هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

ذهب

اقتصاد محلي السعودي : ارتفاع اسعار الذهب بالاردن إلى مستويات تاريخية

تهنئة الشاب محمد جميل كنعان بمناسبة زفافه

مناسبات تهنئة الشاب محمد جميل كنعان بمناسبة زفافه

محطة محروقات

أخبار محلية الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

أخبار محلية ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن



 


الأكثر مشاهدة