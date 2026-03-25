بيان أردني خليجي يدعو العراق لوقف الهجمات التي تشنها فصائل عراقية موالية لإيران

وأشار البيان الصادر الأربعاء، إلى أن هذه الاعتداءات تتمّ سواء بشكل مباشر أو عبر فصائل مسلّحة تدعمها إيران في المنطقة، مع التركيز على الهجمات التي تنطلق من أراضي جمهورية العراق وتستهدف دولًا ومنشآت حيوية، في خرقٍ للمواثيق الدولية، وانتهاكٍ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الذي يطالب طهران بوقف أي اعتداءات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.
وفي الوقت الذي شدّدت فيه الدول على عمق علاقاتها الأخوية مع العراق، دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف أنشطة الفصائل والميليشيات المسلحة، مؤكدة في السياق ذاته حقها الكامل في الدفاع عن النفس استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية أمنها واستقرارها في مواجهة هذه التهديدات.
