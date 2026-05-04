الإثنين 2026-05-04 04:51 م

بيان إدانة شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الإثنين، 04-05-2026 03:27 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن ٢٨١٧. اضافة اعلان


‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
 
 


