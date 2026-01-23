الجمعة 2026-01-23 10:09 م

بيان توضيحي من مياه اليرموك حول ما جرى في إربد

الجمعة، 23-01-2026 09:07 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت شركة مياه اليرموك، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً حول ما جرى في بعض المباني السكنية شرقي مدينة إربد نتيجة دخول المياه العادمة إلى التساوي.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن السبب الرئيس للفيضان يعود إلى تعرض خط الصرف الصحي للكسر أكثر من مرة، إضافة إلى الاستخدام السيء لشبكات الصرف الصحي، حيث جرى انسداد هذا الخط أكثر من مرة نتيجة مواد صلبة وأشياء وضعت من قبل أصحاب المطاعم وأهالي المنطقة، مما تسبب بفيضان المياه العادمة في الشارع.

 كما أكدت الشركة أن بعض الشقق تم توصيلها بشكل مباشر على شبكات الصرف الصحي، وهو أمر مخالف للتعليمات، وأنه لا يجوز التوصيل المباشر على هذه الشبكات دون الالتزام بالطرق الفنية الصحيحة. 

وأشارت الشركة إلى أن الخط قديم وتم استبدال أجزاء منه سابقاً، وأنها تعمل حالياً على حل المشكلة بشكل جذري لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وأضافت ، أنه يحدث أحياناً انسداد لخط الصرف الصحي لسبب أو لآخر، وهو ما يتم التعامل معه مباشرة، حيث يكون الفيضان في الشارع ويسهل السيطرة عليه. أما في حال كانت التساوي مشبوكة بشكل مباشر وبطريقة خاطئة على الصرف الصحي، فإن المياه العادمة قد تتسبب بدخولها إلى الشقق، كما حصل في هذه الحالة، مما يوضح أهمية الالتزام بالطرق الفنية الصحيحة لتوصيل المباني على شبكات الصرف الصحي.
 
 


