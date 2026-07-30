الخميس 2026-07-30 12:30 م

بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن
بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن
 
الخميس، 30-07-2026 12:10 م
الوكيل الإخباري-  أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة تضامن المملكة العربية السعودية مع الأردن وشعبه الشقيق في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وشددت الخارجية السعودية على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدة أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صرح بأن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدّة لهذه الغاية.

وأكد أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

أخبار محلية بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

علم العراق

عربي ودولي الجيش العراقي: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

fgt

طب وصحة أول ألف يوم تصنع الفارق.. تقليل السكر في الطفولة يرتبط بانخفاض خطر الزهايمر

لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

عربي ودولي لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

ضص3ثق

منوعات باستا باردة وسهلة.. حل مثالي للوجبات السريعة

الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

أخبار الشركات الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

سثبق

طب وصحة سر العسل اليومي.. فوائد مذهلة تعرف عليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 