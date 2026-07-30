بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

12:10 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة تضامن المملكة العربية السعودية مع الأردن وشعبه الشقيق في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وشددت الخارجية السعودية على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدة أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.



وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صرح بأن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدّة لهذه الغاية.



وأكد أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.







