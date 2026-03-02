بيان شديد اللهجة صادر عن الأردن وعدد من الدول

تمثّل التصرفات الإيرانية تصعيدًا خطيرًا ينتهك سيادة دول عديدة، ويهدّد الاستقرار الإقليمي.
إنّ استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ويزعزع الاستقرار.
نقف صفًّا واحدًا دفاعًا عن مواطنينا وسيادتنا وأراضينا، ونؤكّد مجدّدًا حقنا في الدفاع عن النفس في وجه هذه الهجمات، ونؤكّد التزامنا بالأمن الإقليمي، ونشيد بالتعاون الفعّال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح ومن الدمار.
-
أخبار متعلقة
-
السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية
-
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر
-
الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة
-
المياه توضح أنها ما زالت تستكمل إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني
-
مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027
-
"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن
-
وزير الزراعة يبحث مع السفير العُماني سبل تطوير الشراكة
-
إصابتان بحادثي تصادم وتدهور على طرق خارجية