الإثنين 2026-03-02 01:36 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الأردن وعدد من الدول

الإثنين، 02-03-2026 12:42 م
الوكيل الإخباري-   تدين المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأميركية، بشدّة هجمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العشوائية والمتهورة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأراضي ذات السيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين والعراق بما يشمل إقليم كردستان العراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث استهدفت هذه الضربات غير المبررة أراضيَ ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية.اضافة اعلان


 تمثّل التصرفات الإيرانية تصعيدًا خطيرًا ينتهك سيادة دول عديدة، ويهدّد الاستقرار الإقليمي.

 إنّ استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ويزعزع الاستقرار.

 نقف صفًّا واحدًا دفاعًا عن مواطنينا وسيادتنا وأراضينا، ونؤكّد مجدّدًا حقنا في الدفاع عن النفس في وجه هذه الهجمات، ونؤكّد التزامنا بالأمن الإقليمي، ونشيد بالتعاون الفعّال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح ومن الدمار.
 
 


