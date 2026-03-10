الثلاثاء 2026-03-10 11:00 ص

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية الثلاثاء

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية الثلاثاء
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية الثلاثاء
 
الثلاثاء، 10-03-2026 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم بأشدّ العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إقليم كردستان العراق.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وفيينا لعام ١٩٦١ للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

‏كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة حرير الأمريكية في كردستان العراق

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة حرير الأمريكية في كردستان العراق

خبيرة تغذية تشير إلى منتج يحسن عمل القلب ويخفض مستويات الكوليسترول

طب وصحة خبيرة تغذية تشير إلى منتج يحسن عمل القلب ويخفض مستويات الكوليسترول

دراسة تكشف فائدة بعض أنواع الشاي في محاربة الاكتئاب

منوعات دراسة تكشف فائدة بعض أنواع الشاي في محاربة الاكتئاب

تعبيرية

منوعات كيف تُغيّر منصات الكوبونات طريقة التسوق عبر الإنترنت للمشترين الأذكياء

أرامكو تطلق تحذيراً للعالم حول أسواق النفط المتأثرة بالتداعيات الإقليمية

أسواق ومال أرامكو تطلق تحذيراً للعالم حول أسواق النفط المتأثرة بالتداعيات الإقليمية

أمانة عمان

خاص بالوكيل أمانة عمّان: حديقة التفوق في المقابلين أول مركز تدريبي للزراعة الحضرية في الأردن

أسعار الذهب تشتعل محلياً بارتفاع كبير

اقتصاد محلي أسعار الذهب تشتعل محلياً بارتفاع كبير

أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

وظائف أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء



 






الأكثر مشاهدة