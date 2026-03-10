بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية الثلاثاء

10:03 ص

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم بأشدّ العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إقليم كردستان العراق.





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وفيينا لعام ١٩٦١ للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية وأعضائها.



‏كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





