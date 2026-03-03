بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وتدابير لمواجهة الاعتداءات الإيرانية لحماية أمنهما واستقرارهما والحفاظ على سلامة مواطنيهما.
