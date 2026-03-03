الثلاثاء 2026-03-03 05:12 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الوكيل الإخباري-   دان الأردن بأشدّ العبارات الاعتداءَيْن الإيرانيَّيْن اللذَيْن استهدفا مبنيَي سفارتَي الولايات المتحدة الأميركية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي دولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيَّتَي جنيف لعام ١٩٤٩ وفيينا لعام ١٩٦١ للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة لمقارّ البعثات الدبلوماسية والكوادر العاملة فيها.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وتدابير لمواجهة الاعتداءات الإيرانية لحماية أمنهما واستقرارهما والحفاظ على سلامة مواطنيهما.
 
 


