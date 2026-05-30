بيان صادر عن الأمن العام بعد جريمة قتل في الزرقاء

03:28 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أُسعف فجر اليوم إلى المستشفى في محافظة الزرقاء شخصٌ عشريني، متعرّضًا للطعن في منطقة الكتف الأيسر من قبل أحد الأشخاص إثر خلاف بينهما، وما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وجرى تحديد هوية القاتل الذي توارى عن الأنظار. اضافة اعلان





وأكد أنه تم، قبل قليل، تحديد مكان وجود القاتل، وأُلقي القبض عليه، وبوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.





