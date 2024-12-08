بيان صادر عن السفارة السورية في الأردن

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الوكيل الإخباري- أكدت السفارة السورية في الأردن، الأحد، على استمراريتها بالعمل وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية. اضافة اعلان





وقالت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك: "السادة أبناء الجالية السورية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها وطننا الحبيب سوريا. ومع بزوغ فجر جديد، تُكتب معه صفحة جديدة في تاريخ سوريا. إن سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة بالعمل وتقديم الخدمات القنصلية للأخوة أبناء الجالية السورية".



