بيان صادر عن السفارة السورية في الأردن

وقالت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك: "السادة أبناء الجالية السورية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها وطننا الحبيب سوريا. ومع بزوغ فجر جديد، تُكتب معه صفحة جديدة في تاريخ سوريا. إن سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة بالعمل وتقديم الخدمات القنصلية للأخوة أبناء الجالية السورية".
-
أخبار متعلقة
-
مبيعات مهرجان الزيتون تصل إلى أكثر من 3.2 مليون دينار
-
علان نقيبا لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية
-
المياه تطلق مشروع تحسين جودة البنية التحتية بقيمة 24 مليون دولار
-
رئيس الوزراء يزور مدرسة في غور الصافي.. هكذا أصبحت بعد زيارته الثانية
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
-
مصدر: الأردن يتابع تطورات الأوضاع في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري
-
الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا تصدر بيانا مشتركا بشأن سوريا