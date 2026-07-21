بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمّنتها وفق الإجراءات المعمول بها.
وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها.
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