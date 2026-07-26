الأحد 2026-07-26 02:13 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
 
الأحد، 26-07-2026 12:11 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الأحد، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمّلة بواسطة بالونات موجّهة.اضافة اعلان


وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.
 
 


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