الجمعة 2025-04-11 11:40 م
 

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
 
الجمعة، 11-04-2025 09:39 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت  فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.اضافة اعلان


وبين المصدر أنّ سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة ولم يُحدِث أيّ ضررِ بالأرواح، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق وبدأت بالكشف على موقع الحادث.

وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين بعدم الاقتراب من الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم مؤكداً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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