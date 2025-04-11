بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وبين المصدر أنّ سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة ولم يُحدِث أيّ ضررِ بالأرواح، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق وبدأت بالكشف على موقع الحادث.
وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين بعدم الاقتراب من الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم مؤكداً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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