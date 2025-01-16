بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

01:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717036 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يتقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني، ممثلًا برئيسه ورئيس مجلسه المركزي، سعادة الكابتن محمد الخشمان، بخالص التهاني والمباركة إلى الشعب الفلسطيني العظيم بمناسبة الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، الذي جاء بعد صمود بطولي وشجاعة لا مثيل لها أمام عدوان غاشم استهدف الأرض والإنسان. اضافة اعلان





إن هذا الإنجاز هو شهادة على عظمة نضال الشعب الفلسطيني وإرادته التي لا تنكسر، ويعكس التفاف الأمة حول حقه المشروع في الحياة والحرية. وإننا في حزب الاتحاد الوطني الأردني نُثمن الجهود الدبلوماسية العظيمة التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني بحكمة وشجاعة، والتي أسهمت بشكل محوري في تحقيق هذا الإنجاز، ليؤكد الأردن مرة أخرى أنه صوت العدل والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.



وإذ نُشيد بالدور الأردني الثابت تجاه أشقائنا في فلسطين، فإننا نؤكد على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة، وإعادة بناء ما دمره العدوان الغاشم، ليعود القطاع رمزًا للحياة والصمود. كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وضمان استمرار الدعم لإعادة بناء ما هدمته الحرب، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.



ويؤكد سعادة الكابتن محمد الخشمان أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وأن حزب الاتحاد الوطني الأردني سيظل متمسكًا بمبادئه الداعمة للحق الفلسطيني، مؤمنًا أن العدالة لا تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.



وفي هذه اللحظة التاريخية، نجدد وقوفنا، قيادةً وشعبًا، إلى جانب أهلنا في فلسطين، متمسكين بدورنا الأخوي والإنساني في الدفاع عن حقوقهم ودعم صمودهم.



حفظ الله فلسطين وأهلها، وأدام الأردن صانعًا للسلام وراعيًا للحق والعدل.



حزب الاتحاد الوطني الأردني