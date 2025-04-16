بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمّان

أولًا:
نُحيي بكل فخر واعتزاز جهود دائرة المخابرات العامة، وما أظهرته من كفاءة استخبارية عالية ويقظة أمنية دؤوبة في إحباط تهديدات خطيرة استهدفت الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.
ثانيًا:
نعلن في هذا المقام عن دعمنا الكامل والثابت لكل الأجهزة الأمنية في أداء واجبها الوطني، ونثمّن دورها الحيوي في صون استقرار الدولة الأردنية، ووقوفها سداً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن، أو تنفيذ أجندات خارجة عن القانون.
ثالثًا:
إن ديوان أبناء الكرك، ومن خلال امتداده الاجتماعي والوطني، يؤكد أن الأردنيين، وفي طليعتهم أبناء الكرك، سيظلون صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية المظفّرة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، في مواجهة كل التحديات التي تحاول النيل من كرامة الدولة وهيبتها.
رابعًا:
نحذر من خطورة محاولات زرع الفتنة، أو بث الفكر الظلامي المتطرف، أو المسّ بالثوابت الوطنية، ونشدد على أن أمن الأردن خط أحمر، لن يُسمح بتجاوزه أو المساس به تحت أي ذريعة.
خامسًا:
ندعو جميع أبناء الوطن إلى التكاتف واليقظة والاصطفاف حول مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في مواجهة التحديات، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف وحدة الصف الوطني.
ختامًا، نترحم على أرواح شهداء قواتنا المسلحة و الأجهزة الأمنية الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، ونسأل الله أن يحفظ الأردن، قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.
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