بيان صادر عن شركة مياه اليرموك

الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة انه ومن خلال متابعة مديرية الاعلام والاتصال في شركة مياه اليرموك لشكاوى المواطنين على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة تم تلقي شكوى تفيد بوجود اعتداء على احد الخطوط الناقلة للمياه في احدى بلدات سهل حوران في لواء الرمثا حيث تم تمرير معلومات الشكوى لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي والتي قامت بدورها بالتنسيق مع ادارة الشركة والحاكم الاداري والجهات الامنية وكوادر مديرية مياه لواء الرمثا بعد التثبت من حالة الاعتداء بالتوجه الى مكان الشكوى حيث تم ضبط استخدام غير مشروع للمياه بالربط على احد الخطوط الناقلة قطر12 إنش (300 ملم) والتابعة لشركة مياه اليرموك/ مديرية مياه لواء الرمثا بواسطة ربط خط بلاستيكي قطر 4 إنش بطريقة غير شرعية يمتد لمسافة تصل الى 2 كم لتزويد بركة زراعية تقدر سعتها بحوالي 6000 متر مكعب من اجل سقاية مزارع بيوت بلاستيكية ، وقدرت كوادر مياه الرمثا كميات المياه التي يتم سحبها من الخط الناقل حوالي 100 متر مكعب بالساعة ، بالاضافة الى ضبط عدد من الخطوط الفرعية في نفس المكان وهي الاخرى تم ربطها بطريقة غير مشروعة بعضها يغذي منازل والبعض الاخر يغذي بيوت شعر لمربي الاغنام.



حيث حررت وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي الضبوطات بالاعتداءات جميعها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.