بيان صادر عن عشيرة الشطناوي

ونعبر نحن عشيرة الشطناوي عن دعمنا الكامل لما قامت به المخابرات العامة من ضبط لخلية إرهابية كانت تخطط للعبث بأمن الأردن.
ان الأردن دولة قانون ومؤسسات، ولن نسمح لأي جهة أو حزب أن يستخدم السلاح أو يهدد أمن البلاد بأي شكل من الأشكال، و من يختار طريق التخريب والعنف لا يستحق إلا السجن أو الإبعاد.
وإذ نُثمّن عالياً الجهود الكبيرة والمخلصة التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كافة، فإننا نؤكد وقوفنا الكامل خلف قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، التي تسهر على أمن المواطن وتحمي الوطن من كل خطر.
إن عشيرة الشطناوي، وهي جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، تُدين بكل حزم هذه المحاولات الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن، وتؤكد أن كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن هو عدو لنا جميعاً.
وندعو الله عزّ وجل أن يحفظ الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه وأجهزته الأمنية.
15 من نيسان لعام 2025
عشيرة الشطناوي
المملكة الأردنية الهاشمية
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