الأربعاء 2025-04-16 08:13 ص
 

بيان صادر عن عشيرة حداد وسمور

ا
علم الأردن
 
الأربعاء، 16-04-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري-  بسم الله الرحمن الرحيم

اضافة اعلان


تابعت عشيرة حداد وسمور ، كما تابع أبناء الوطن كافة، البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة والذي أعلن عن كشف خلية إرهابية كانت تُخطط للمساس بأمن الأردن واستقراره.


وإذ نُثمّن عالياً الجهود الكبيرة والمخلصة التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كافة، فإننا نؤكد وقوفنا الكامل خلف قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، التي تسهر على أمن المواطن وتحمي الوطن من كل خطر.


إن عشيرة حداد وسمور  وهي جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، تُدين بكل حزم هذه المحاولات الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن، وتؤكد أن كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن هو عدو لنا جميعاً.


وندعو الله عزّ وجل أن يحفظ الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه وأجهزته الأمنية، وشعبه الوفي.


عشيرة حداد وسمور الواحدة
صادر بتاريخ: 16/4/2025
المملكة الأردنية الهاشمية - إربد

 
gnews

أحدث الأخبار

الأجهزة الأمنية الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة العضايلة

ل

أخبار محلية بيان صادر عن مجلس عشيرة الطوالبة

ب

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة الزقايبة

ا

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة حداد وسمور

ل

أخبار محلية بيان صادر عن آل الرفاعي

أرشيفية

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة الفراج

ا

أخبار محلية بيان تأييد واستنكار من عشيرة العضيبات

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 16-4-2025



 
 





الأكثر مشاهدة