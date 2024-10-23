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بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 23-10-2024 11:12 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1137) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:57) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (99) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:47) دقيقة، و(95)  حادث إطفاء و(47)  حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (8:57) دقيقة.

 
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