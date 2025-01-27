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بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الإثنين، 27-01-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1329) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (78) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة، و(50) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:48) دقيقة.

 
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