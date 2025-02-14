 
الجمعة 2025-02-14 05:24 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الجمعة، 14-02-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1321) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (87) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:45) دقيقة، و(55) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:43) دقيقة.

 
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