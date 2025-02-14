بيان صادر عن مديرية الأمن العام

-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية
-
اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي
-
"مجلس عجلون" يعرض نسب إنجاز المشاريع في المحافظة خلال العام الماضي
-
مستشفى المقاصد: معالجة 821 مريضا بالمجان في الزعتري
-
العيسوي: الأردن يمتلك مقومات الصمود والقوة بمقدمتها حكمة قيادته الهاشمية
-
نقابة المهندسين: فتح صناديق الاقتراع بـ 4 فروع في المحافظات
-
الصفدي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي الأوضاع في المنطقة
-
رئيس الوزراء ينعى وزير التخطيط الأسبق خالد أمين عبد الله