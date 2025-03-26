الأربعاء 2025-03-26 11:17 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:33 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1242 حالة إسعافية، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

اضافة اعلان


كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 121 حادث إنقاذ، شملت حالات احتجاز وسقوط وحوادث سير، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:34 دقيقة.


وفيما يتعلق بحوادث الإطفاء، تم التعامل مع 52 حادث حريق في مناطق متفرقة، حيث بلغت سرعة الاستجابة لهذه الحوادث 7:37 دقيقة.


وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من الحوادث.

 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية تحذير هام من أمانة عمان للمواطنين

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عربي ودولي إدانات عربية لقصف الاحتلال لبلدة كويا السورية

فلسطينيون يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 180 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد : سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

مسجد الملك المؤسس عبدالله الأول

أخبار محلية الأردنيون يحيون ليلة القدر في 7500 مسجد

الملكة رانيا

أخبار محلية الملكة في ليلة القدر: اللهم أرزقنا قلوباً تتجلى بخشيتك

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: في ليلة القدر ندعو الله أن يحفظ الأردن وأهله



 
 





الأكثر مشاهدة