بيان صادر عن مديرية الأمن العام

كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 121 حادث إنقاذ، شملت حالات احتجاز وسقوط وحوادث سير، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:34 دقيقة.
وفيما يتعلق بحوادث الإطفاء، تم التعامل مع 52 حادث حريق في مناطق متفرقة، حيث بلغت سرعة الاستجابة لهذه الحوادث 7:37 دقيقة.
وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من الحوادث.
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