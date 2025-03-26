بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1242 حالة إسعافية، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

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كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 121 حادث إنقاذ، شملت حالات احتجاز وسقوط وحوادث سير، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:34 دقيقة.



وفيما يتعلق بحوادث الإطفاء، تم التعامل مع 52 حادث حريق في مناطق متفرقة، حيث بلغت سرعة الاستجابة لهذه الحوادث 7:37 دقيقة.