الثلاثاء 2025-05-13 11:23 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1464) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة كما تم التعامل مع (127) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة، و(115) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة.اضافة اعلان
 
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