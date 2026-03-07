بيان صادر عن مديرية الأمن العام

السبت 2026-03-07 04:47 م

السبت، 07-03-2026 03:40 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (901) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (68)حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(52) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة.اضافة اعلان
 
 


