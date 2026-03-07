بيان صادر عن مديرية الأمن العام

03:40 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (901) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (68)حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(52) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة.












