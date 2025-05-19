بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن احتفالاتها بعيد الاستقلال الـ79 ستكون بالإنجازات، حيث قررت تنظيم يوم مفتوح في جميع المدارس لعرض أبرز الإنجازات التربوية والتعليمية التي تحققت خلال العام الدراسي.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على دور المؤسسة التربوية في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتجسيدًا للروح الوطنية التي يحملها عيد الاستقلال، مشيرة إلى أن المدارس ستتحول في هذا اليوم إلى منصات للإبداع والتميز، تُعرض من خلالها مشاريع الطلبة، ومبادرات المعلمين، والبرامج التطويرية التي نُفذت على مستوى المديريات.



وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن جعل الإنجاز محورًا للاحتفال بعيد الاستقلال يرسّخ في نفوس الطلبة قيمة العطاء والانتماء الحقيقي، ويعزز لديهم الإيمان بأن العمل الجاد هو السبيل لرفعة الوطن وازدهاره.



ويهدف اليوم المفتوح إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة داخل الميدان التربوي، وتعزيز التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي، من خلال دعوة أولياء الأمور وأبناء المجتمع للاطلاع على ما تحقق من إنجازات تربوية وأكاديمية وفنية.



وأشارت الوزارة إلى أن فعاليات اليوم المفتوح تأتي بمناسبة الاحتفاء بمرور عامين على انطلاق المبادرة الملكية ( لمدرستي أنتمي )، وتعزيزًا لقيم المواطنة الصالحة وانتماء الطلبة لمدارسهم، وتنفيذًا للدليل الإجرائي للمبادرة، وترسيخ النجاحات التي حققتها المدارس كافة والطلبة، وتكريم الإسهامات المجتمعية القيمة في دعم المدارس وتحسين البيئة المدرسية.



وسيشتمل على معارض طلابية، وعروض مسرحية وفنية ذات طابع وطني، إلى جانب جلسات حوارية ومبادرات تعكس العمل الجماعي وروح الانتماء.



وأكدت الوزارة في ختام بيانها؛ أن التربية والتعليم ستبقى منارات مضيئة في طريق النهضة الوطنية التي بدأت مع فجر الاستقلال، وستستمر بالعطاء لتحقيق المزيد من التقدم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.