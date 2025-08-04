بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وبينت وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن مسابقات الأولمبياد التي تنظمها الوزارة بالشراكة مع الجامعة الأردنية، والجمعية الكيميائية الأردنية، واتحاد الكيميائيين العرب؛ تستهدف شريحة الشباب العربي، وتسعى إلى بث الحماس لجيل الغد للاهتمام بعلم الكيمياء وبلوغ الإتقان في تعلمه، وتهدف إلى إعداد وتهيئة الشباب العربي في مسابقات أولمبياد الكيمياء الدولية.
وأوضحت أن أولمبياد الكيمياء العربي مسابقة علمية في مجال الكيمياء وهي مخصصة لطلبة المرحلة الثانوية من البنين والبنات في الوطن العربي، حيث تنقسم المسابقة إلى محورين أساسيين؛ يتعلق المحور الأول بالمعلومات الكيميائية النظرية في جميع أفرع علم الكيمياء، في حين يختص المحور الثاني بقياس معلومات ومهارات الطلاب في جانب إجراء التجارب الكيميائية المختبرية.
ويشارك في المنافسات التي ستجري في حرم الجامعة الأردنية وتستمر يومين؛ أربعة طلاب من كل بلد عربي يتم اختيارهم في العادة بعد سلسلة من مسابقات الكيمياء الوطنية لفرز أفضل الطلاب في علم الكيمياء في كل بلد عربي.
وسيشارك في مسابقة أولمبياد الكيمياء العربي (10) دول عربية هي : سوريا، فلسطين، العراق، السعودية، اليمن، موريتانيا، المغرب، لبنان، عُمان، الكويت، إضافة إلى الأردن.
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