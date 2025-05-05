بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
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