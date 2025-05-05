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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الإثنين، 05-05-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف المرافق الحيوية والمنشآت المدنية في مدينتَي بورتسودان وكسلا في جمهورية السودان الشقيق، انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا يهدّد أمن واستقرار المنطقة.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
 
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