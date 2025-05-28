الأربعاء 2025-05-28 08:49 م
 

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الأربعاء، 28-05-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-    استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، السيناتور الأميركية جاكي روزين.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وروزين سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
 
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