بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

07:23 م

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الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، السيناتور الأميركية جاكي روزين. اضافة اعلان





وبحث الصفدي وروزين سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.