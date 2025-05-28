بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وبحث الصفدي وروزين سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي
-
مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن شمال السلط وسرية درك غرب معان
-
مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي
-
الملك يستقبل أعضاء من الكونغرس الأميركي
-
الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر
-
ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين