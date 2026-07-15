بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا

10:08 م

الوكيل الإخباري- أوضح بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل، أن الجهات الأمنية في المملكة، تلقت بلاغا من السلطات الإيرلندية عن حادثة قتل فتاة أمريكية في إيرلندا، إذ تشير التحقيقات الأولية لديهم إلى الاشتباه بارتكاب هذه الجريمة من قبل مواطن أردني. اضافة اعلان





وأضاف البيان، أن الجهات الأمنية، سارعت على الفور،عمليات البحث والتحري وتعقب المشتبه به، بعد أن قامت بتحديد مكان سكنه وتواجده، إذ جرى إلقاء القبض عليه وضبط أقواله الشرطية وفق الأصول، ومن ثم توديعه إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي باشر في إجراءات التحقيق، وقرر توقيف المذكور لمدة ١٥ يوما لدى مركز الإصلاح والتأهيل لمواصلة التحقيق.





