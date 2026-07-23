الخميس 2026-07-23 11:46 ص

بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية
بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 23-07-2026 11:28 ص
الوكيل الإخباري-  صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.اضافة اعلان


وبيّن المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، مؤكداً أن عملية التعامل لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.
 
 


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