بيان من السفارة الأمريكية في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في الأردن تطبيق إجراء "البقاء في أماكن آمنة" لجميع موظفيها، وأوصت جميع الأميركيين في الأردن باتباع الإجراء ذاته حتى إشعار آخر.

ودعت السفارة رعاياها إلى البقاء داخل منازلهم أو في مبانٍ آمنة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من طعام ومياه وأدوية، وتجنب التجمعات والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، مع متابعة وسائل الإعلام المحلية تحسبًا لأي مستجدات.



كما حثّت على إبقاء الهواتف مشحونة والحفاظ على التواصل مع العائلة، والاتصال بالشرطة الأردنية عبر الرقم (911) في حال وجود خطر فوري.