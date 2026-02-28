السبت 2026-02-28 03:31 م

بيان من السفارة الأمريكية في الأردن

ت
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأميركية في الأردن تطبيق إجراء "البقاء في أماكن آمنة" لجميع موظفيها، وأوصت جميع الأميركيين في الأردن باتباع الإجراء ذاته حتى إشعار آخر.

اضافة اعلان


ودعت السفارة رعاياها إلى البقاء داخل منازلهم أو في مبانٍ آمنة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من طعام ومياه وأدوية، وتجنب التجمعات والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، مع متابعة وسائل الإعلام المحلية تحسبًا لأي مستجدات.


كما حثّت على إبقاء الهواتف مشحونة والحفاظ على التواصل مع العائلة، والاتصال بالشرطة الأردنية عبر الرقم (911) في حال وجود خطر فوري.


وأشارت السفارة إلى ضرورة التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية، مؤكدة توفر خدمات المساعدة عبر مقرها في عمّان وأرقام الطوارئ المعلنة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي بيان هام من وزارة الطيران المصرية بشأن مستجدات الملاحة الجوية

ت

نعـي فـاضل كرم نجل الوزير الأسبق مثنى غرايبة في ذمة الله

ز

عربي ودولي مسؤول أمريكي: سنواصل ضرباتنا ضد إيران

B

أخبار محلية الأمن يكشف مواقع سقوط شظايا الصواريخ في الأردن

و

أخبار محلية الأردن: سندافع عن مصالحنا بكل قوة.. ولن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

و

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

و

عربي ودولي قتلى ومصابون بغارات على مقر قيادة الحشد الشعبي ببغداد



 






الأكثر مشاهدة