بيان من السفارة الأمريكية في الأردن

ودعت السفارة رعاياها إلى البقاء داخل منازلهم أو في مبانٍ آمنة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من طعام ومياه وأدوية، وتجنب التجمعات والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، مع متابعة وسائل الإعلام المحلية تحسبًا لأي مستجدات.
كما حثّت على إبقاء الهواتف مشحونة والحفاظ على التواصل مع العائلة، والاتصال بالشرطة الأردنية عبر الرقم (911) في حال وجود خطر فوري.
وأشارت السفارة إلى ضرورة التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية، مؤكدة توفر خدمات المساعدة عبر مقرها في عمّان وأرقام الطوارئ المعلنة.
