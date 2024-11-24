 
الأحد 2024-11-24 07:24 م
 

بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 24-11-2024 06:40 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    أصدرت عشيرة المعايطة بيانا اليوم الاحد، قالت فيه:

اضافة اعلان

 

لم يكن ولن يكون امن الاردن واستقراره ومكانة اجهزته الأمنية وقواته المسلحة يوما الا عقيدة راسخة لدى كل اردني، وكانت عشائرنا الاردنية ومنها  عشيرة المعايطة الدرع الواقي لامن هذا البلد سياسيا وعسكريا من خلال رجالاتها وشبابها المنتسبين للمؤسسة العسكرية والامنية وكان منهم الشهداء والجرحى والرجال المخلصين في كل المواقع المدنية والعسكرية، وكانت عقيدتهم الوطنية ومازالت تقوم على الولاء للعرش الهاشمي وتراب هذا الوطن الكريم .


ان عشيرة المعايطة تعلن رفضها وتجريمها لاي فعل يصدر من اي فرد منها يستهدف رجال الأجهزة الأمنية باي وسيلة وتؤكد تجريمها لعملية اطلاق النار على دورية الامن العام واصابة عدد من رجال الامن ،وتعلن ادانتها وبراءتها من اي فعل فردي مهما كانت دوافعه يستهدف اي رجل من رجال الأجهزة الأمنية، هذه الأجهزة التي عملت وتعمل على مدار الساعة لحماية حياة الاردنيين وتأمين مصالحهم ،وان اي فعل من اي فرد يمس بامننا واستقرارنا خارج عن اخلاق عشيرة المعايطة وأخلاق كل الاردنيين بغض النظر عن الدافع او المحرك .


ان أبناء عشيرة المعايطة يؤكدون التفافهم حول الراية الهاشمية وان هذه العشيرة لن تكون يوما الا عنوانا من عناوين الامان والخير لهذا البلد ،ولن يكون ابناءها الا رجالا مخلصين لوطنهم وقيادتهم وقضايا امتهم .


حفظ الله الاردن عزيزا قويا وحفظ قيادته الهاشمية الكريمة ومؤسساته الأمنية والعسكرية ،داعين الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين من ابناءنا رجال الامن العام .

 

بدوره قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن إطلاق النار في الرابية اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها، وهو مرفوض إطلاقا..

وأوضح أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الصفدي : أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين

شؤون برلمانية الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية

تجمع مياه الأمطار

اقتصاد محلي تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين في الاردن - تحذيرات

حزب الله

عربي ودولي إصابة 11 إسرائيليًا في هجمات صاروخية من حزب الله

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية ‏ ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة

غزة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة

شركة زين

أخبار الشركات شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام : مقـتل سيدة بالرصاص على يد عمها



 


الأكثر مشاهدة