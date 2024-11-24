بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدرت عشيرة المعايطة بيانا اليوم الاحد، قالت فيه:

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لم يكن ولن يكون امن الاردن واستقراره ومكانة اجهزته الأمنية وقواته المسلحة يوما الا عقيدة راسخة لدى كل اردني، وكانت عشائرنا الاردنية ومنها عشيرة المعايطة الدرع الواقي لامن هذا البلد سياسيا وعسكريا من خلال رجالاتها وشبابها المنتسبين للمؤسسة العسكرية والامنية وكان منهم الشهداء والجرحى والرجال المخلصين في كل المواقع المدنية والعسكرية، وكانت عقيدتهم الوطنية ومازالت تقوم على الولاء للعرش الهاشمي وتراب هذا الوطن الكريم .



ان عشيرة المعايطة تعلن رفضها وتجريمها لاي فعل يصدر من اي فرد منها يستهدف رجال الأجهزة الأمنية باي وسيلة وتؤكد تجريمها لعملية اطلاق النار على دورية الامن العام واصابة عدد من رجال الامن ،وتعلن ادانتها وبراءتها من اي فعل فردي مهما كانت دوافعه يستهدف اي رجل من رجال الأجهزة الأمنية، هذه الأجهزة التي عملت وتعمل على مدار الساعة لحماية حياة الاردنيين وتأمين مصالحهم ،وان اي فعل من اي فرد يمس بامننا واستقرارنا خارج عن اخلاق عشيرة المعايطة وأخلاق كل الاردنيين بغض النظر عن الدافع او المحرك .



ان أبناء عشيرة المعايطة يؤكدون التفافهم حول الراية الهاشمية وان هذه العشيرة لن تكون يوما الا عنوانا من عناوين الامان والخير لهذا البلد ،ولن يكون ابناءها الا رجالا مخلصين لوطنهم وقيادتهم وقضايا امتهم .



حفظ الله الاردن عزيزا قويا وحفظ قيادته الهاشمية الكريمة ومؤسساته الأمنية والعسكرية ،داعين الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين من ابناءنا رجال الامن العام .