بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية

ان عشيرة المعايطة تعلن رفضها وتجريمها لاي فعل يصدر من اي فرد منها يستهدف رجال الأجهزة الأمنية باي وسيلة وتؤكد تجريمها لعملية اطلاق النار على دورية الامن العام واصابة عدد من رجال الامن ،وتعلن ادانتها وبراءتها من اي فعل فردي مهما كانت دوافعه يستهدف اي رجل من رجال الأجهزة الأمنية، هذه الأجهزة التي عملت وتعمل على مدار الساعة لحماية حياة الاردنيين وتأمين مصالحهم ،وان اي فعل من اي فرد يمس بامننا واستقرارنا خارج عن اخلاق عشيرة المعايطة وأخلاق كل الاردنيين بغض النظر عن الدافع او المحرك .
ان أبناء عشيرة المعايطة يؤكدون التفافهم حول الراية الهاشمية وان هذه العشيرة لن تكون يوما الا عنوانا من عناوين الامان والخير لهذا البلد ،ولن يكون ابناءها الا رجالا مخلصين لوطنهم وقيادتهم وقضايا امتهم .
حفظ الله الاردن عزيزا قويا وحفظ قيادته الهاشمية الكريمة ومؤسساته الأمنية والعسكرية ،داعين الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين من ابناءنا رجال الامن العام .
وأوضح أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.
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