بيان من مياه اليرموك حول غرق منازل بمياه الصرف الصحي

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن خط الصرف الصحي تعرض أكثر من مرة لارتفاع منسوب المياه بسبب انسداد متكرر ناجم عن الاستخدام السيء من قبل بعض شركات الصرف الصحي، إضافة إلى تراكم المواد الصلبة داخل الخط مثل حقائب الملابس والأقمشة والزيوت وبقايا الأطعمة. وأكدت الشركة أنها تعمل حالياً على فتح الخط وإزالة العوائق لضمان عودة الوضع إلى طبيعته، مشيرة إلى استمرار الجهود لحل المشكلة بشكل نهائي.
