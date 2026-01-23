الجمعة 2026-01-23 10:09 م

بيان من مياه اليرموك حول غرق منازل بمياه الصرف الصحي

بيان من مياه اليرموك حول غرق منازل بمياه الصرف الصحي
بيان من مياه اليرموك حول غرق منازل بمياه الصرف الصحي
 
الجمعة، 23-01-2026 07:58 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة مياه اليرموك، مساء الجمعة، أنها تعمل على معالجة المشكلة الناتجة عن غرق عدد من المباني السكنية شرقي مدينة إربد بمياه الصرف الصحي، والتي أجبرت سكاناً على إخلاء منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه وتضرّر الأثاث.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن خط الصرف الصحي تعرض أكثر من مرة لارتفاع منسوب المياه بسبب انسداد متكرر ناجم عن الاستخدام السيء من قبل بعض شركات الصرف الصحي، إضافة إلى تراكم المواد الصلبة داخل الخط مثل حقائب الملابس والأقمشة والزيوت وبقايا الأطعمة. وأكدت الشركة أنها تعمل حالياً على فتح الخط وإزالة العوائق لضمان عودة الوضع إلى طبيعته، مشيرة إلى استمرار الجهود لحل المشكلة بشكل نهائي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الثقافة ينعى الاديب محمد سلام جميعان

أخبار محلية وزير الثقافة ينعى الاديب محمد سلام جميعان

"مطار مدينة عمّان" يستقبل أول طائرة بعد تشغيله

أخبار محلية "مطار مدينة عمّان" يستقبل أول طائرة بعد تشغيله

اليونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة

فلسطين اليونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

بيان توضيحي من مياه اليرموك حول ما جرى في إربد

أخبار محلية بيان توضيحي من مياه اليرموك حول ما جرى في إربد

تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا

خاص بالوكيل تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا

الأردن .. التقويم المدرسي ومواعيد العطل للفصل الدراسي الثاني

أخبار محلية الأردن .. التقويم المدرسي ومواعيد العطل للفصل الدراسي الثاني

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

أخبار محلية ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم



 






الأكثر مشاهدة