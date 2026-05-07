بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

وأوضح المقابلة أن فرق التقصي الوبائي والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة، وبالتنسيق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، باشرت التحقق في حالات اشتباه التسمم، مشيراً إلى أن المؤسسة اتخذت إجراءً احترازياً بإغلاق مطعم متعاقد مع المدرسة يزوّد مقاصفها بالوجبات الغذائية المشتبه بتسببها بأعراض المغص وحالات شبه التسمم بين الطلبة.
وأكد أن الفرق المختصة سحبت عينات غذائية من مقاصف المدرسة والمطعم لإخضاعها للفحوصات المخبرية، كما أخذت عينات مخبرية للتأكد من سلامة العاملين في المطعم ومقاصف المدرسة، بهدف التحقق من أسباب حالات اشتباه التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على السلامة العامة للطلبة.
