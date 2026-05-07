الخميس 2026-05-07 03:02 م

بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد
بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد
 
الخميس، 07-05-2026 01:53 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة إن كوادر الوزارة رصدت 11 حالة اشتباه بتسمم بين طلبة إحدى المدارس في محافظة إربد، راجعت أحد المستشفيات الخاصة حتى اللحظة لتلقي العلاج، فيما أُدخلت حالة واحدة إلى المستشفى لمتابعة وضعها الصحي تحت المراقبة.اضافة اعلان


وأوضح المقابلة أن فرق التقصي الوبائي والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة، وبالتنسيق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، باشرت التحقق في حالات اشتباه التسمم، مشيراً إلى أن المؤسسة اتخذت إجراءً احترازياً بإغلاق مطعم متعاقد مع المدرسة يزوّد مقاصفها بالوجبات الغذائية المشتبه بتسببها بأعراض المغص وحالات شبه التسمم بين الطلبة.

وأكد أن الفرق المختصة سحبت عينات غذائية من مقاصف المدرسة والمطعم لإخضاعها للفحوصات المخبرية، كما أخذت عينات مخبرية للتأكد من سلامة العاملين في المطعم ومقاصف المدرسة، بهدف التحقق من أسباب حالات اشتباه التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على السلامة العامة للطلبة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين

أخبار محلية الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين

الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو

أخبار محلية الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو

آثار الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية أمس

عربي ودولي بالصور .. آثار الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية أمس

هاني شاكر

فن ومشاهير أمنية لم تتحقق لـ هاني شاكر قبل رحيله

بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

أخبار محلية بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

كيف تساعدين طفلك قبل الامتحانات؟

منوعات كيف تساعد طفلك قبل الامتحانات؟

الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى

أخبار محلية الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 