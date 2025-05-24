بيان هام من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

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وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم، واسم القاعة التي سيتقدّمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي قاموا بتسجيلها، من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع الإلكتروني المخصّص.
ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة.
وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجّب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الثلاثاء المقبل.
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