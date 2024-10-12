بيع 80% من تذاكر مباراة "النشامى" أمام عُمان

وقال الاتحاد، إن قرابة 11.5 ألف تذكرة بيعت حتى اليوم السبت قبل 4 أيام على انطلاق المباراة التي سيحاول منتخب "النشامى" الانتصار فيها لتعويض خسارته على أرضه أمام كوريا الجنوبية الخميس الماضي (0-2).
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