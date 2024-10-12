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بيع 80% من تذاكر مباراة "النشامى" أمام عُمان

لاعبي المنتخب الوطني
لاعبي المنتخب الوطني
السبت، 12-10-2024 08:59 م
الوكيل الإخباري-   بيعت قرابة 80% من تذاكر مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره العُماني المقررة الثلاثاء المقبل في عمّان، في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بحسب ما أفاد الاتحاد الأردني للعبة السبت.اضافة اعلان


وقال الاتحاد، إن قرابة 11.5 ألف تذكرة بيعت حتى اليوم السبت قبل 4 أيام على انطلاق المباراة التي سيحاول منتخب "النشامى" الانتصار فيها لتعويض خسارته على أرضه أمام كوريا الجنوبية الخميس الماضي (0-2).
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