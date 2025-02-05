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بينهم طفلان .. 3 وفيات بحوادث دهس خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع 3 حوادث دهس في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث نتج عن هذه الحوادث 3 وفيات بينهم طفلان.اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة أن أحد الأطفال تعرض للدهس وهو يلعب في ساحة ترابية، بينما دُهس الطفل الآخر وهو يقوم بقطع شارع رئيسي، وتم تعليل الحادثين بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

كما تعرض رجل أربعيني لحادث دهس وتوفاه الله، واستمرت المركبة بالمسير بعد حادث الدهس حتى اصطدمت بحاجز حديدي، فيما تم تعليل الحادث بتغيير المسار بشكل مفاجئ .


 
gnews

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