تأجيل أقساط القروض عن شهر آب لهذه الفئة

ويشمل القرار جميع العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفاها وفرعها في العقبة، دون احتساب أي فوائد أو عمولات.
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