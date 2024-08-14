 
الأربعاء 2024-08-14 04:43 م
 


تأجيل أقساط القروض عن شهر آب لهذه الفئة

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري-    قرّر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تأجيل أقساط جميع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهر آب الحالي، وذلك بعد نتائج الثانوية العامة واقتراب بدء دوام العام الدراسي في المدارس والجامعات.


ويشمل القرار جميع العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفاها وفرعها في العقبة، دون احتساب أي فوائد أو عمولات.

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