تأجيل أقساط القروض عن شهر آب لهذه الفئة

الوكيل الإخباري- قرّر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تأجيل أقساط جميع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهر آب الحالي، وذلك بعد نتائج الثانوية العامة واقتراب بدء دوام العام الدراسي في المدارس والجامعات.



ويشمل القرار جميع العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفاها وفرعها في العقبة، دون احتساب أي فوائد أو عمولات.