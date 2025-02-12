 
الأربعاء 2025-02-12 09:02 م
 

تأجيل أقساط القروض لهذه الفئة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري-   قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، تأجيل أقساط صندوق الادخار لشهري شباط وآذار.

اضافة اعلان


وقال بيان للجامعة اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر وتخفيفا على منتسبي الجامعة.


وهنأت الجامعة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة بالمناسبتين، داعية الله عز وجل أن تهل المناسبتين المباركتين عليهم وعلى الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب وبوتين

عربي ودولي الكرملين: بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو

حشود كبيرة في لواء الوسطية تشارك باستقبال الملك وولي العهد غدا

أخبار محلية حشود كبيرة في لواء الوسطية تشارك باستقبال الملك وولي العهد غدا

مستشفى الأميرة راية الحكومي

أخبار محلية آخر موعد لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الأميرة راية غدا

عطلة

أخبار محلية مصدر حكومي : لا قرار بعطلة رسمية الخميس

ارشيفية

أخبار محلية تأجيل أقساط القروض لهذه الفئة

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك والرئيس المصري يجددان التأكيد على موقفهما المشترك الرافض لتهجير الفلسطينيين

ارشيفية

فلسطين إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية



 




الأكثر مشاهدة