تأجيل أقساط القروض لهذه الفئة

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، تأجيل أقساط صندوق الادخار لشهري شباط وآذار.

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وقال بيان للجامعة اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر وتخفيفا على منتسبي الجامعة.