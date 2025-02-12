تأجيل أقساط القروض لهذه الفئة

وقال بيان للجامعة اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر وتخفيفا على منتسبي الجامعة.
وهنأت الجامعة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة بالمناسبتين، داعية الله عز وجل أن تهل المناسبتين المباركتين عليهم وعلى الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات
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