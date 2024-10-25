تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

وحضر نحو 120 زميلا وزميلة من اعضاء الهيئة العامة في قصر الثقافة، فيما بلغ النصاب القانوني 518 زميلا وزميلة.
وترشح لمركز النقيب 3 زملاء هم: جمال العلوي، فلحة بريزات، طارق المومني، فيما ترشح 5 زملاء لمركز نائب النقيب هم: جمال اشتيوي، نادر خطاطبة، ايمن المجالي، خالد القضاة، عوني الداوود.
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