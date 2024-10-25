تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

12:23 م

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الوكيل الإخباري- غاب النصاب القانوني عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لنقابة الصحفيين الذي عقد اليوم الجمعة، ما أدى إلى تأجيل انتخابات النقيب واعضاء المجلس إلى موعد يحدد لاحقا. اضافة اعلان





وحضر نحو 120 زميلا وزميلة من اعضاء الهيئة العامة في قصر الثقافة، فيما بلغ النصاب القانوني 518 زميلا وزميلة.



وترشح لمركز النقيب 3 زملاء هم: جمال العلوي، فلحة بريزات، طارق المومني، فيما ترشح 5 زملاء لمركز نائب النقيب هم: جمال اشتيوي، نادر خطاطبة، ايمن المجالي، خالد القضاة، عوني الداوود.