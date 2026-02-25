الأربعاء 2026-02-25 11:59 م

تأسيس تعاونية جديدة في قضاء رحاب بالمفرق

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق
المفرق
 
الأربعاء، 25-02-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرة تعاون محافظة المفرق، لمياء شديفات، عن تأسيس تعاونية جديدة في قضاء رحاب، تهدف إلى تمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا.

اضافة اعلان


وقالت شديفات إن هذه التعاونية ستسهم في دعم مشاريع إنتاجية وتنموية تعود بالنفع على الجميع، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزز مفهوم التعاون كنهج تنموي مستدام.


وأعربت عن أملها بنجاح هذه التعاونية الجديدة وأن تكون نموذجا يحتذى به في العمل التعاوني وخدمة المجتمع المحلي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

روسيا

عربي ودولي مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب

السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان

أخبار محلية السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة

أخبار محلية الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة



 






الأكثر مشاهدة