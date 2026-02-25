تأسيس تعاونية جديدة في قضاء رحاب بالمفرق

وقالت شديفات إن هذه التعاونية ستسهم في دعم مشاريع إنتاجية وتنموية تعود بالنفع على الجميع، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزز مفهوم التعاون كنهج تنموي مستدام.
وأعربت عن أملها بنجاح هذه التعاونية الجديدة وأن تكون نموذجا يحتذى به في العمل التعاوني وخدمة المجتمع المحلي.
