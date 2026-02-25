تأسيس تعاونية جديدة في قضاء رحاب بالمفرق

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرة تعاون محافظة المفرق، لمياء شديفات، عن تأسيس تعاونية جديدة في قضاء رحاب، تهدف إلى تمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا.

اضافة اعلان



وقالت شديفات إن هذه التعاونية ستسهم في دعم مشاريع إنتاجية وتنموية تعود بالنفع على الجميع، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزز مفهوم التعاون كنهج تنموي مستدام.