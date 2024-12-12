تبييض السجون السورية وتهديدات داعش

. يقدر عدد سكان سوريا ب ( ٢٩ ) مليون نسمة أكثر من نصفهم من النازحين داخليا أو اللاجئين في الخارج . أما فيما يتعلق بالمقيمين بمناطق النظام قبل السقوط وبحسب الأمم المتحدة فإن ( ١٣ ) مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، حيث أن (٨٥٪) من السوريين من ذوي الدخل المحدود ، ويبلغ دخل الموظف شهرياً ما يعادل ( ٢٥ ) دولاراً تغطي ( ٥٪ ) من النفقات الشهرية بحسب جمعية حماية المستهلك السورية مع الارتفاع المخيف للنفقات وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، وادى ذلك لظهور آثار سلبية اجتماعياً ، فزادت حالات القتل والانتحار والسرقة والعنف والتشرد والتسول خاصة بين النساء والأطفال وغيرها من الظواهر .
. توقف مئات المشاريع ، وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل وغياب التنمية وتسريح آلاف الموظفين من المنظمات الإنسانية نتيجة نقص الدعم .
. سقوط النظام السوري ، وحالة الفوضى التي تسود البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار تدمير إسرائيل لمقدرات سوريا العسكرية والتي ستحتاج لوقت طويل للترميم او للاستبدال .
. العمليات المشتركة للقوات الأمريكية والقوات الخاصة العراقية مؤخرا ساهمت بطرد عدد كبير من عناصر التنظيم الذين يتراوح عددهم في العراق ما بين ( ٨-١٦) ألف مقاتل في الانبار ونينوى إلى البادية السورية، ما أدى إلى تصاعد العمليات العسكرية حيث تبنى التنظيم مئات العمليات في البادية السورية .
. وجود ما يزيد على (٥) الاف من أفراد عائلات التنظيم في مخيم الهول والروج للاجئين في سوريا .
-للأسباب آنفة الذكر وغيرها تجدر الإشارة إلى أن تفشي الفقر والجوع وانتقال التنظيم من العراق إلى الساحة السورية تنذر بعواقب وخيمة من شأنها تكرار تجربة احتلال داعش لخمس محافظات سنية في العراق عام ( ٢٠١٤ ) ، الأمر الذي يستدعي ضرورة التحرك السريع والمدروس لتأهيل النظام السوري الجديد للانخراط بالمجتمع الدولي ومد يد العون والمساعدة له بما يخدم الداخل والجوار السوري وإعادة الاستقرار للمنطقة .
اسعد بني عطا
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