تبييض السجون السورية وتهديدات داعش

الوكيل الإخباري- على ضوء قيام المعارضة السورية بتبييض السجون في كافة أنحاء سوريا وإخلائها من السجناء - تزايدت المخاوف الإقليمية والدولية من تنامي نفوذ ( تنظيم داعش ) في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد خاصة وأن المصادر الإعلامية تؤكد وجود ما يزيد على ( ١٠ ) آلاف عضو من التنظيم في السجون السورية يبدو أنه تم إطلاق سراحهم ، ولعل لهذه المخاوف ما يبررها استنادا إلى جملة من المعطيات أبرزها :

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. يقدر عدد سكان سوريا ب ( ٢٩ ) مليون نسمة أكثر من نصفهم من النازحين داخليا أو اللاجئين في الخارج . أما فيما يتعلق بالمقيمين بمناطق النظام قبل السقوط وبحسب الأمم المتحدة فإن ( ١٣ ) مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، حيث أن (٨٥٪) من السوريين من ذوي الدخل المحدود ، ويبلغ دخل الموظف شهرياً ما يعادل ( ٢٥ ) دولاراً تغطي ( ٥٪ ) من النفقات الشهرية بحسب جمعية حماية المستهلك السورية مع الارتفاع المخيف للنفقات وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، وادى ذلك لظهور آثار سلبية اجتماعياً ، فزادت حالات القتل والانتحار والسرقة والعنف والتشرد والتسول خاصة بين النساء والأطفال وغيرها من الظواهر .



. توقف مئات المشاريع ، وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل وغياب التنمية وتسريح آلاف الموظفين من المنظمات الإنسانية نتيجة نقص الدعم .



. سقوط النظام السوري ، وحالة الفوضى التي تسود البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار تدمير إسرائيل لمقدرات سوريا العسكرية والتي ستحتاج لوقت طويل للترميم او للاستبدال .



. العمليات المشتركة للقوات الأمريكية والقوات الخاصة العراقية مؤخرا ساهمت بطرد عدد كبير من عناصر التنظيم الذين يتراوح عددهم في العراق ما بين ( ٨-١٦) ألف مقاتل في الانبار ونينوى إلى البادية السورية، ما أدى إلى تصاعد العمليات العسكرية حيث تبنى التنظيم مئات العمليات في البادية السورية .



. وجود ما يزيد على (٥) الاف من أفراد عائلات التنظيم في مخيم الهول والروج للاجئين في سوريا .