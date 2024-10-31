 
الخميس 2024-10-31 04:02 م
 

تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

فاتورة كهرباء
فاتورة الكهرباء
الخميس، 31-10-2024 03:38 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين أول الحالي.
 
gnews

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