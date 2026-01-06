"تجارة العقبة" تبحث إقامة معرض رمضان الدولي

09:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760000 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحثت غرفة تجارة العقبة مع مستثمرين إقامة معرض رمضان الدولي في العقبة، ليضم سلعًا غذائية ومنتجات استهلاكية، بهدف دعم السوق المحلي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. اضافة اعلان





وجاء ذلك خلال لقاء في غرفة تجارة العقبة، جرى خلاله استعراض أبرز ملامح المعرض المزمع إقامته على قطعة أرض مملوكة لمول الشعب، بمساحة تُقدَّر بنحو 8 دونمات ومجاورة للمول، بما يتيح تجهيز موقع متكامل قادر على استيعاب مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة.



وأكد مدير فروع مول الشعب، رائد مرقة، أن المعرض يأتي ضمن استراتيجية مول الشعب الرامية إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والبضائع بأسعار التكلفة، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة ما يقارب 60 شركة من كبرى الشركات الغذائية إلى جانب قطاعات أخرى ذات صلة، ليشكل بذلك أول معرض من نوعه على مستوى محافظة العقبة.



وقال إن المعرض سيعتمد سياسة البيع المباشر، بما يسهم في توفير خيارات شرائية عادلة للمواطنين والزوار والمتسوقين، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية خلال شهر رمضان المبارك.



وبين أن موقع المعرض سيجهز بالمتطلبات الفنية واللوجستية كافة، بما في ذلك مواقف السيارات والخدمات التنظيمية، لضمان تجربة تسوق آمنة ومريحة تمتد على مدار 40 يومًا، لافتًا إلى تخصيص أركان ومواقع للشركات والمؤسسات الراغبة بالمشاركة، بما ينعكس على تقليل كلفة السلع والمنتجات المقدمة للمواطن.



من جهته، أوضح المستثمر عمار عناية أن جزءًا كبيرًا من مواقع المعرض سيُخصص مجانًا لصالح الجمعيات الخيرية وعدد من المؤسسات المجتمعية، من بينها مركز الحسين للسرطان، دعمًا لجهودها وتمكينها من التسويق وتعزيز مواردها الذاتية.



وقال إن القائمين على المعرض سيعملون على توزيع 100 بطاقة تموينية مجانية على الحالات الإنسانية غير القادرة على التسوق، دعمًا للأسر الأقل حظًا وتجسيدًا للبعد الإنساني والاجتماعي للمبادرة.



من جهتهم، أكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد الكسواني، وعضوا الغرفة سلامة المعايطة وأسامة أبو طالب أهمية هذا المعرض، معتبرين أن إقامته تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل المسؤولية الاجتماعية مع المشاريع التجارية الكبرى، بما يتيح للمواطنين التسوق بأسعار مخفضة وأقل التكاليف الممكنة.



وشددوا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المعرض لما له من دور في استقطاب الزوار والمتسوقين من مختلف محافظات المملكة، لا سيما المحافظات القريبة، بما يسهم في تحريك الأسواق التجارية في العقبة بمختلف قطاعاتها خلال شهر رمضان المبارك، وانعكاس ذلك إيجابيًا على الحركة الاقتصادية في المدينة.

تم نسخ الرابط





