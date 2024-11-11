تجارة عمان تبحث ووفدا إسبانيا تعزيز العلاقات الاقتصادية

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الأردن واسبانيا يتمتعان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتعزيز التواصل بين مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وبحسب بيان للغرفة، اشار الحاج توفيق الى أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيّين ونظرائهم في محافظة سييرو، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.
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