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تجارة عمان تبحث ووفدا إسبانيا تعزيز العلاقات الاقتصادية

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
الإثنين، 11-11-2024 03:14 م

الوكيل الإخباري-    بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اليوم الاثنين مع محافظ مدينة سييرو الاسبانية انجيل أنطونيو جونزاليس والوفد المرافق، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

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وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الأردن واسبانيا يتمتعان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتعزيز التواصل بين مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.


وبحسب بيان للغرفة، اشار الحاج توفيق الى أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيّين ونظرائهم في محافظة سييرو، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.

 
gnews

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