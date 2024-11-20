"تجارة عمان" تستضيف بعثة تجارية تونسية

الوكيل الإخباري- استضافت غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، بعثة تجارية تونسية ضمت عدة شركات تجارية وصناعية متخصصة في قطاعات تجارية مختلفة بهدف تعريف المستوردين والتجار من الأردن بمنتجاتها، وذلك بترتيب من السفارة التونسية في المملكة ومركز النهوض بالصادرات التونسي.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للغرفة، عقدت البعثة التونسية لقاءات ثنائية جمعت بين المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس.