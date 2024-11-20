"تجارة عمان" تستضيف بعثة تجارية تونسية

وبحسب بيان للغرفة، عقدت البعثة التونسية لقاءات ثنائية جمعت بين المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، عمق العلاقات التونسية الأردنية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تمثل أنموذجا يحتذى به في التعاون العربي المشترك.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة شعبه يزداد قوة وصلابة
-
البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
التلهوني يترأس اجتماع حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة
-
افتتاح المؤتمر الدولي لتعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني
-
الأردن يحل ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي للكويت
-
300 ألف مشارك ببرنامج "اردننا جنة"
-
الصغيّر نقيباً لشركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق
-
العضايلة ووزير الأوقاف المصري يبحثان تنسيق المواقف في المجالات الدينية