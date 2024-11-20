 
الأربعاء 2024-11-20 04:59 م
 

"تجارة عمان" تستضيف بعثة تجارية تونسية

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
الأربعاء، 20-11-2024 04:41 م

الوكيل الإخباري-    استضافت غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، بعثة تجارية تونسية ضمت عدة شركات تجارية وصناعية متخصصة في قطاعات تجارية مختلفة بهدف تعريف المستوردين والتجار من الأردن بمنتجاتها، وذلك بترتيب من السفارة التونسية في المملكة ومركز النهوض بالصادرات التونسي.

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وبحسب بيان للغرفة، عقدت البعثة التونسية لقاءات ثنائية جمعت بين المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس.


وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، عمق العلاقات التونسية الأردنية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تمثل أنموذجا يحتذى به في التعاون العربي المشترك.

 
gnews

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